Instagram bugünden itibaren değişti !
En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, çok konuşulan özelliliğini sessiz sedasız tüm kullanıcılarına sundu.
Instagram'a giren herkesi yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Eklenen yeni özellik ile bakın ne değişecek?
Instagram'da 'aykırı' konuşanlar artık mesaj atarken bu uyarıyı görecek. Israr edip mesaj yolladığında hesabı kapatılabilecek. Ancak Instagram'ın asıl bomba değişimi bu değil!
Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...