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  3. 17 Aralık 2019 07:54

Instagram bugünden itibaren değişti !

En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, çok konuşulan özelliliğini sessiz sedasız tüm kullanıcılarına sundu.

Instagram bugünden itibaren değişti !

Instagram'a giren herkesi yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Eklenen yeni özellik ile bakın ne değişecek?

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Instagram bugünden itibaren değişti !

Instagram'da 'aykırı' konuşanlar artık mesaj atarken bu uyarıyı görecek. Israr edip mesaj yolladığında hesabı kapatılabilecek. Ancak Instagram'ın asıl bomba değişimi bu değil!

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Instagram bugünden itibaren değişti !

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

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Instagram bugünden itibaren değişti !

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

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