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  3. 05 Şubat 2021 13:22

Instagram hikayeleri değişiyor!

Instagram, TikTok’tan ilham alınan yeni bir hikayeler özelliğini test etmeye başladı. Facebook'un yeni hedefi bir kez daha TikTok! Hikayeler özelliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Instagram, değişikliği test etmeye başladı.

Instagram hikayeleri değişiyor!

Stories (Hikayeler) özelliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Instagram TikTok’tan ilham alınan bir yeniliği test etmeye başladı.

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Instagram hikayeleri değişiyor!

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram hikayelerin yatay değil dikey olarak kaydırma ile gezilebilmesi için de çalışmalar yapıyor.

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Instagram hikayeleri değişiyor!

Şu an için prototip olarak test edilen özelliğin kullanıma girip girmeyeceği, girecekse ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Instagram hikayeleri değişiyor!

INSTAGRAM’IN CEO'SUNDAN TİKTOK İTİRAFI
Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde TikTok ile ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.

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