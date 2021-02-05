Instagram hikayeleri değişiyor!
Instagram, TikTok’tan ilham alınan yeni bir hikayeler özelliğini test etmeye başladı. Facebook'un yeni hedefi bir kez daha TikTok! Hikayeler özelliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Instagram, değişikliği test etmeye başladı.
Stories (Hikayeler) özelliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Instagram TikTok’tan ilham alınan bir yeniliği test etmeye başladı.
Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram hikayelerin yatay değil dikey olarak kaydırma ile gezilebilmesi için de çalışmalar yapıyor.
Şu an için prototip olarak test edilen özelliğin kullanıma girip girmeyeceği, girecekse ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.