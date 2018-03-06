Instagram Hikayeleri'ne yeni özellik geliyor
Instagram'ın sevilen özelliklerinden Hikayeler'e portre modu ekleniyor.
Instagram uygulama paketinde (APK) sosyal ağa eklenmesi planlanan yeni bir özelliğe dair ipucu fark edildi: Instagram Hikayeleri için tasarlanan portre modu ikonu.
Instagram geliştirici ekibi, sosyal ağa ekleyecekleri yeni özelliklerle alakalı ikon ve dosyaları önceden uygulamanın içerisine yerleştiriyor.
Geliştirici ekibin daha önce görüntülü ve sesli arama özellikleri için benzer dosyaları uygulama paketine yerleştirdikleri fark edilmişti.