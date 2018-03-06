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  3. 06 Mart 2018 15:55

Instagram Hikayeleri'ne yeni özellik geliyor

Instagram'ın sevilen özelliklerinden Hikayeler'e portre modu ekleniyor.

Instagram Hikayeleri'ne yeni özellik geliyor

Instagram uygulama paketinde (APK) sosyal ağa eklenmesi planlanan yeni bir özelliğe dair ipucu fark edildi: Instagram Hikayeleri için tasarlanan portre modu ikonu.

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Instagram Hikayeleri'ne yeni özellik geliyor

Instagram geliştirici ekibi, sosyal ağa ekleyecekleri yeni özelliklerle alakalı ikon ve dosyaları önceden uygulamanın içerisine yerleştiriyor.

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Instagram Hikayeleri'ne yeni özellik geliyor

Geliştirici ekibin daha önce görüntülü ve sesli arama özellikleri için benzer dosyaları uygulama paketine yerleştirdikleri fark edilmişti.

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Instagram Hikayeleri'ne yeni özellik geliyor

Yeni nesil akıllı telefonların bir bölümünde yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilen portre modu, insanların bokeh efektli selfie'ler çekmesine olanak tanıyor.

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