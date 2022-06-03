Instagram'a birbirinden eğlenceli yeni özellikler geliyor
Sosyal medya platformu Instagram, içerik üreticilerinin işini kolaylaştıracak yeni özellikleri kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Popüler sosyal medya platformu Instagram, geçen haftalarda birçok yeni özelliğe kavuşmuştu. Mesajlaşma deneyimini iyileştiren, hikâye beğenme ve kronolojik sıralama özelliklerini kullanıma sunan platform, bugün ise getireceği yeni özelliklerle gündeme geldi.
WebTekno'da yer alan habere göre; Instagram tarafından paylaşılan resmi bir blog gönderisine bakıldığında, geliştiricilerin özellikle de Reels videolarına odaklanıldığı görülüyor. Öyle ki Reels videolar artık daha uzun süreli olacak. Ayrıca kullanıcılara gelişmiş bir ses efekti koleksiyonu sunulacak.
Ayrıca hikaye paylaşımlarında kullanılan etkileşimli çıkartmalar, artık Reels videolarında da kullanılabilecek.
REELS VİDEO SÜRESİ 90 SANİYEYE ÇIKIYOR
Instagram'a Reels yüklemek isteyen kullanıcılar, bugüne kadar en fazla 60 saniyelik videolar çekebiliyorlardı. Yeni güncelleme ile bu süre 90 saniyeye çıkarılacak. Instagram'ın en güçlü rakibi TikTok'ta video süresinin 10 dakika olduğu düşünüldüğünde, Instagram'daki Reels süresinin hala kısa olduğu söylenebilir.
Ancak Instagram, platformu özünden çok da koparmamaya çalışıyor gibi görünüyor.