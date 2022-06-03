Instagram'a birbirinden eğlenceli yeni özellikler geliyor

REELS VİDEO SÜRESİ 90 SANİYEYE ÇIKIYOR

Instagram'a Reels yüklemek isteyen kullanıcılar, bugüne kadar en fazla 60 saniyelik videolar çekebiliyorlardı. Yeni güncelleme ile bu süre 90 saniyeye çıkarılacak. Instagram'ın en güçlü rakibi TikTok'ta video süresinin 10 dakika olduğu düşünüldüğünde, Instagram'daki Reels süresinin hala kısa olduğu söylenebilir.

Ancak Instagram, platformu özünden çok da koparmamaya çalışıyor gibi görünüyor.