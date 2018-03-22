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  3. 22 Mart 2018 15:12

Instagram profiline ''hashtag'' özelliği geldi !

Instagram kullanıcıları bugün itibarıyla ''Hakkında'' bölümüne ''hashtag'' ekleyebilecek.

Instagram profiline ''hashtag'' özelliği geldi !

Instagram'ın "Hakkında" bölümünde öncesinde sadece internet sitesi ve düzyazıya yer verilirken, yeni gelen özellikle kullanıcılar, hashtag'ler ve farklı Instagram hesapları yönlendirmeleri yazabilecek.

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Instagram profiline ''hashtag'' özelliği geldi !

Bugün yapılan açıklamayla beraber bu özelliğin dağıtımına da başlandığı öğrenildi. Özellik, hem iOS, hem de Android platformları için sunulmuş durumda.

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Instagram profiline ''hashtag'' özelliği geldi !

Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların dikkat etmesi gerek bir husus farklı hesap yönlendirmelerinde. Başka bir hesaba, kendi profilinde yer vermek isteyen kullanıcıların, o kişiye bir uyarı bildirimi gideceğini unutmamaları gerekiyor.

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Instagram profiline ''hashtag'' özelliği geldi !

Bu uyarı bildiriminin gitmesinin sebebi ise kullanıcının rahatsız edilmemesi durumu. Eğer karşı taraf bu bildirimi onaylarsa kendi hesabında, o kişinin hesabı da görünebilecek.

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