  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Ocak 2018 11:58

Instagram'a yeni bir özellik geldi

Facebook ekibi Instagram'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Instagram'a yeni bir özellik geldi

Bundan sonra kullanıcılar Instagram hikayelerine ekleyebilecekleri, dikkat çekici dört farklı yazı tipine kavuştu. Bu yazı tiplerinin isimleri Modern, Strong, Typewriter ve Neon olarak geçiyor.

1/ 10
Instagram'a yeni bir özellik geldi

Bu yeni yazı seçenekleri, şimdilik iOS uygulamasında ve sadece hikayeler için geçerli. Raporlananlara göre yeni özellikten şu anda belirli sayıda kullanıcılar yararlanabiliyor. Kamera simgesine dokunduktan sonra açılan kamera penceresinde, alt kısımda Canlı'nın yanında Yazı seçeneği bulunuyor. Buradan dört farklı yazı tipine ulaşılabiliyor.

2/ 10
Instagram'a yeni bir özellik geldi

3/ 10
Instagram'a yeni bir özellik geldi

MODERN

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM