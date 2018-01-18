Instagram'a yeni bir özellik geldi

Bu yeni yazı seçenekleri, şimdilik iOS uygulamasında ve sadece hikayeler için geçerli. Raporlananlara göre yeni özellikten şu anda belirli sayıda kullanıcılar yararlanabiliyor. Kamera simgesine dokunduktan sonra açılan kamera penceresinde, alt kısımda Canlı'nın yanında Yazı seçeneği bulunuyor. Buradan dört farklı yazı tipine ulaşılabiliyor.

