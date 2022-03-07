Instagram'a yorum gizleme özelliği geliyor
Sosyal medya platformu Instagram, saldırgan yorumlara karşı yeni bir özellik geliştirdi.
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.
Sosyal medya platformları saldırgan içeriklere maruz kalabileceğimiz alanlardan.
Şirket bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor.
Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.
Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek ama başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşündüğünüz bir kelime listesini de oluşturabileceksiniz.
Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna siz karar vereceksiniz.
Hikayeler kısmında yeni bir güncelleme yapılıyor.
Hikaye paylaşan kişinin çevrimiçi durumunu görebileceksiniz.