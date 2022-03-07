Instagram'a yorum gizleme özelliği geliyor

Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.

Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek ama başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşündüğünüz bir kelime listesini de oluşturabileceksiniz.

Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna siz karar vereceksiniz.