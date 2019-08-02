  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ağustos 2019 07:52

Instagram'da en popüler ülkeler belli oldu

Big Seven Travel, sosyal medya platformu Instagram'da en çok paylaşılan ülkeleri açıkladı. Türkiye, listenin üst sıralarında yer aldı. İşte Instagram'da en popüler ülkeler...

Instagram'da en popüler ülkeler belli oldu

50- MISIR

49- ÇEKYA

1/ 23
Instagram'da en popüler ülkeler belli oldu

48- PERU

47- İRAN

2/ 23
Instagram'da en popüler ülkeler belli oldu

46- İSRAİL

45- YENİ ZELANDA

3/ 23
Instagram'da en popüler ülkeler belli oldu

44- GÜNEY KORE

43- FİLİPİNLER

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM