Instagram'da radikal değişiklik! TikTok'a benzeyecek
Instagram'ın ara yüzünün değişip yeni bir görünüm kazanacağı ve TikTok'a benzeyeceği iddia edildi.
Facebook'un sahibi olduğu dev sosyal medya platformu Instagram, videoları ön plana çıkarmak için kullanıcı ara yüzünü yenilemeyi planlıyor.
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Yeni tasarımda kullanıcılar tamamen ekranı kaplayan videolar ve görüntüler görecek.
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TikTok'tan esinlenilen bu görünüm Instagram'daki videoları daha da değerli hale getirecek ancak bazı sorunlar da beeraberinde geliyor.
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shiftdelete.net'ten Helin Pastacı'nın haberine göre, Instagram'ın yeni arayüzünde videoların ön plana çıkması dışında bir yenilik daha var.
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