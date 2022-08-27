Instagram'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık
Dolandırıcılar, sahte ölüm belgeleriyle Instagram yönetimine başvurup kullanıcıyı vefat etmiş gibi gösteriyor. Bu sayede hesapların şifresini ele geçirip asıl kullanıcıya para karşılığı satıyorlar.
Bilgisayar ortamında sahte ölüm ilanı tasarlayan bilgisayar korsanları, bir de sahte nüfus cüzdanı görseliyle Instagram’ın merkezine ‘Ben yakınıyım’ diyerek hesap sahibinin öldüğünü belirten mail atıyorlar. Hesabı alınca da gerçek sahibine para karşılığı satmak istiyorlar.
Son zamanlarda İstanbul Emniyeti Siber Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen şikayetler oldukça şaşırtıcı. Mağdurların iddiasına göre; birileri onları öldü olarak göstererek sosyal medya hesaplarını çalıyor.
BELGE GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, dolandırıcılar önce sahte bir ölüm raporu hazırlıyor. Daha sonra da resmi kurumların amblemleri bulunan sahte rapora kullanıcının kişisel bilgileri yazılıyor. Sonra da bilgisayar ortamında nüfus cüzdanı tasarlıyorlar. Ardından bu raporu ve nüfus cüzdanı görselini Instagram destek birimlerine gönderiyorlar. Sonrasında ise istekte bulunuyorlar.
Kendilerini hedefe koydukları şahsın 1. derece yakını gibi gösterip, kullanıcının öldüğünü, bu yüzden de hesabın kapanmasını ya da şifresini varisi olarak kendilerine vermelerini talep ediyorlar.