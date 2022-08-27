Instagram'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık

BELGE GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, dolandırıcılar önce sahte bir ölüm raporu hazırlıyor. Daha sonra da resmi kurumların amblemleri bulunan sahte rapora kullanıcının kişisel bilgileri yazılıyor. Sonra da bilgisayar ortamında nüfus cüzdanı tasarlıyorlar. Ardından bu raporu ve nüfus cüzdanı görselini Instagram destek birimlerine gönderiyorlar. Sonrasında ise istekte bulunuyorlar.