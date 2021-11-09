Instagram'da ücretli abonelik başladı: İşte Türkiye fiyatları

BİR SÜREDİR PARA KAZANMANIN YOLLARINI ARIYOR

Kullanıcı sayıları baz alındığında sosyal medyanın en popüler platformları arasında gösterilen Instagram bir süredir bu durumu gelire çevirmenin yollarını arıyor.

Instagram, abonelik planlarını henüz tam olarak detaylandırmamış olsa da, Instagram Başkanı Adam Mosseri Haziran ayında yaptığı açıklamada platformun planları hakkında önemli ipuçları paylaşmıştı.