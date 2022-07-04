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  4. Instagram'dan kullanıcılarına müjde, kendisine kötü haber

Instagram'dan kullanıcılarına müjde, kendisine kötü haber

Sosyal medya devi Instagram, iOS uygulamasına getirdiği yeni bir özellik ile kullanıcılarına müjdeli haberi verdi.

Instagram'dan kullanıcılarına müjde, kendisine kötü haber - Resim: 1

Mobil dünyanın en çok sevilen sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram yeni bir özelliğini duyurdu.

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Instagram'dan kullanıcılarına müjde, kendisine kötü haber - Resim: 2

Söz konusu özelliğin, Instagram kullanıcılarının uygulama üzerinden hesap silebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi. 

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Instagram'dan kullanıcılarına müjde, kendisine kötü haber - Resim: 3

Buna göre, Instagram uygulaması üzerinden artık hesaplar ‘kalıcı olarak’ silinebilecek.

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Instagram'dan kullanıcılarına müjde, kendisine kötü haber - Resim: 4

Söz konusu işlem, uygulamadaki ‘Profil’ sekmesinde yer alan ‘Hesap’ ayarları üzerinden yapılacak. 

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