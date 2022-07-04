Instagram'dan kullanıcılarına müjde, kendisine kötü haber
Sosyal medya devi Instagram, iOS uygulamasına getirdiği yeni bir özellik ile kullanıcılarına müjdeli haberi verdi.
Mobil dünyanın en çok sevilen sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram yeni bir özelliğini duyurdu.
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Söz konusu özelliğin, Instagram kullanıcılarının uygulama üzerinden hesap silebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.
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Buna göre, Instagram uygulaması üzerinden artık hesaplar ‘kalıcı olarak’ silinebilecek.
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Söz konusu işlem, uygulamadaki ‘Profil’ sekmesinde yer alan ‘Hesap’ ayarları üzerinden yapılacak.
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