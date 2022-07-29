Instagram'dan kullanıcılarını heyecanlandıran güncellemede geri adım

Instagram’ın geri adımı aslında geçici bir çözüm. Mosseri, özelliklerin yeniden planlandığını söylüyor. Şimdilik, sosyal medya platformu, uygulamanın tam ekran test sürümünü aşamalı olarak kaldırıyor ve önerilen gönderi ve hesapların sayısını geçici olarak azaltıyor. Ancak amaç, algoritmalarda ince ayar yapmak ve daha alakalı öneriler sunarak kullanıcıları memnun edecek bir yayınla tekrar denemek.