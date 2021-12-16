Instagram'dan ''oh be'' dedirten güncelleme
Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayelerde 60 saniyelik bir videoyu bölümlere ayırmadan yayınlamanıza izin vermeye hazırlanıyor.
Instagram'da hikayelere video yüklemek pek çok Instagram kullanıcısının tercih ettiği bir yöntem.
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Instagram, hikayeleri daha da geliştirmek için ise yoğun bir şekilde çalışıyor.
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Çünkü Meta çatısı altındaki platformun artık TikTok ve Snapchat gibi çok ciddi rakipleri bulunuyor.
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Instagram rekabette bir adım önde olmak için ise yeni özellikler sunuyor.
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