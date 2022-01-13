Instagram'dan sürpriz özellik! Testleri başladı
Instagram, bomba yeni özelliği test etmeye başladı. Instagram eski paylaşımları düzenleme özelliği getiriyor.
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor. Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı.
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Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.
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Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerinizi öne çekebileceksiniz.
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Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı.
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