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Instagram'dan video paylaşımlar için radikal karar

Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından Instagram ana ekranınızdaki videoları tam ekran izleme özelliğini getirecek.

Instagram'dan video paylaşımlar için radikal karar - Resim: 1

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, bugüne kadar hep farklı mecralardan 'aldığı özellikler ile gündem oldu.

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Instagram'dan video paylaşımlar için radikal karar - Resim: 2

Önce Snapchat’ten ‘Hikâye’ özelliğini aldılar, daha sonra TikTok’tan özenerek ‘Reels’ özelliğini ortaya çıkardılar.

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Instagram'dan video paylaşımlar için radikal karar - Resim: 3

Görünüşe göre şirket yine benzer bir şeyin peşinde. Mark Zuckerberg’in Instagram hesabından yayımladığı bir hikâyeye göre uygulamaya TikTok’a aşırı benzeyen bir özellik eklenecek. 

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Instagram'dan video paylaşımlar için radikal karar - Resim: 4

ANA SAYFANIZDAKİ VİDEOLAR ARTIK TAM EKRAN OLACAK

WebTekno'da yer alan habere göre; Instagram, platformdaki içeriği daha keşfedilebilir ve sürükleyici hale getirme amacıyla yeni bir tam ekran modunu ve güncellenmiş bir gezinme çubuğunu test ediyor. 

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