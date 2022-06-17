Instagram'dan video paylaşımlar için radikal karar

ANA SAYFANIZDAKİ VİDEOLAR ARTIK TAM EKRAN OLACAK

WebTekno'da yer alan habere göre; Instagram, platformdaki içeriği daha keşfedilebilir ve sürükleyici hale getirme amacıyla yeni bir tam ekran modunu ve güncellenmiş bir gezinme çubuğunu test ediyor.