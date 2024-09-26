İnternette kredi kartı şifrenizi çalan yeni uygulama tespit edildi

Google, Chrome’un 127. sürümünde tanıttığı Uygulamaya Bağlı Şifreleme özelliği ile çerezler ve depolanan parolalar gibi hassas bilgileri korumak için ek bir güvenlik katmanı sunmayı amaçlıyordu. Bu özellik, sistem ayrıcalıklarıyla çalışan bir Windows hizmeti aracılığıyla verileri şifreleyerek, kötü amaçlı yazılımların bu bilgilere erişmesini zorlaştırıyordu. Ancak Infostealer zararlı yazılımı, bu güvenlik önlemini aşarak Chrome kullanıcılarının kişisel verilerine erişim sağlayabildiğini iddia ediyor.