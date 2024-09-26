İnternette kredi kartı şifrenizi çalan yeni uygulama tespit edildi
İnternette hızla yayılan ve kredi kartı bilgilerinizi kaşla göz arasında çalan "Infostealer" tehlikesi büyüyor.
Infostealer adlı kötü amaçlı yazılımın geliştiricileri, Google Chrome'un kullanıcı verilerini korumak amacıyla tanıttığı Uygulamaya Bağlı Şifreleme özelliğini aştıklarını iddia eden güncellemeler yayınladı. Bu yazılım, özellikle çerezler gibi hassas verilere erişim sağlamasıyla dikkat çekiyor.
Google, Chrome’un 127. sürümünde tanıttığı Uygulamaya Bağlı Şifreleme özelliği ile çerezler ve depolanan parolalar gibi hassas bilgileri korumak için ek bir güvenlik katmanı sunmayı amaçlıyordu. Bu özellik, sistem ayrıcalıklarıyla çalışan bir Windows hizmeti aracılığıyla verileri şifreleyerek, kötü amaçlı yazılımların bu bilgilere erişmesini zorlaştırıyordu. Ancak Infostealer zararlı yazılımı, bu güvenlik önlemini aşarak Chrome kullanıcılarının kişisel verilerine erişim sağlayabildiğini iddia ediyor.
Uzmanlar, Chrome kullanıcılarının bu tür tehditlere karşı dikkatli olmasını ve tarayıcılarını düzenli olarak güncellemesini öneriyor.
Infostealer, oldukça gelişmiş bir zararlı yazılım olup, Chrome'un güvenlik duvarlarını kolaylıkla aşabiliyor.