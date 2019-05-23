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  3. 23 Mayıs 2019 13:06

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu ! O iPhone'ların fişi çekiliyor

Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak iPhone'ların tam listesi...

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu ! O iPhone'ların fişi çekiliyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği Dünya Geliştirici Konferansı (WWDC) için yayınladığı basın davetiyeleri, iOS 13 için önemli detayları ortaya çıkardı.

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iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu ! O iPhone'ların fişi çekiliyor

iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.

Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

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iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu ! O iPhone'ların fişi çekiliyor

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

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iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu ! O iPhone'ların fişi çekiliyor

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

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