iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu
Apple'ın 9 Haziran'da tanıtacağı iOS 19 sürümünü destekleyen iPhone modelleri belli oldu.
Apple, 9 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2025 geliştirici konferansında yeni iOS 19'u tanıtmaya hazırlanıyor. Yapay zekayla güçlendirilen iOS 19'da pek çok yenilik olacak. Ancak tüm iPhone modelleri iOS 19 güncellemesini alamayacak.
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iOS 19'u alacak en eski iPhone modeli ikinci nesil iPhone SE modeli olacak. iPhone 11'ler halen güncelleme alabiliyor. Bu güncelleme ile iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncellenmeyecek. 7 yıl sonunda artık bu iPhone'lara destek tamamen kesilmiş oldu.
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İşte iOS 19 alacak iPhone modellerinin tamamı:
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16e
iPhone 16
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iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone SE (3’üncü nesil)
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