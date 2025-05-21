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  4. iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu

iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu

Apple'ın 9 Haziran'da tanıtacağı iOS 19 sürümünü destekleyen iPhone modelleri belli oldu.

iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu - Resim: 1

Apple, 9 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2025 geliştirici konferansında yeni iOS 19'u tanıtmaya hazırlanıyor. Yapay zekayla güçlendirilen iOS 19'da pek çok yenilik olacak. Ancak tüm iPhone modelleri iOS 19 güncellemesini alamayacak. 

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iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu - Resim: 2

iOS 19'u alacak en eski iPhone modeli ikinci nesil iPhone SE modeli olacak. iPhone 11'ler halen güncelleme alabiliyor. Bu güncelleme ile iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncellenmeyecek. 7 yıl sonunda artık bu iPhone'lara destek tamamen kesilmiş oldu.

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iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu - Resim: 3

İşte iOS 19 alacak iPhone modellerinin tamamı:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 16

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iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu - Resim: 4

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone SE (3’üncü nesil)

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