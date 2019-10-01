iPhone 11 Pro Max'in maliyeti ortaya çıktı
TechInsights, ABD'de 1099 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan iPhone 11 Pro Max'taki bileşenlerin maliyetini hesapladı. İşte yeni telefonun Apple'a maliyeti...
ABD'de 1099 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Pro Max'in maliyeti belli oldu.
TechInsights tarafından yapılan hesaplamalar sonucu iPhone 11 Pro Max'in bileşenlerinin Apple'a 490.5 dolara mal olduğu ortaya çıktı.
iPhone 11 Pro Max'teki en pahalı bileşen 73.5 dolarlık üçlü kamera sistemi.
Apple A13 yonga seti şirkete 64 dolara mal oldu. 3 bin 969 mAh'lik bataryanın maliyeti ise 10.5 dolar.
10 Eylül'de tanıtılan yeni iPhone'ların henüz Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ve fiyatlar bilinmiyor.