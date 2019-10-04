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  3. 04 Ekim 2019 15:14

iPhone 11'in Türkiye fiyatı belli oldu

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın 10 Eylül'de tanıtımını yaptığı iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatı sızdırıldı. Buna göre, en düşük model 7.299 liradan satışa çıkarılacak.

iPhone 11'in Türkiye fiyatı belli oldu

10 Eylül tarihinde tanıtılan Apple'ın iPhone 11 modellerinin 18 Ekim tarihinde Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Binlerce iPhone tutkunu yeni modellerin Türkiye fiyatını merak ederken, Apple'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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iPhone 11'in Türkiye fiyatı belli oldu

Ancak ismi belli olmayan bir satış mağazasından sızdırılan fotoğrafta iPhone 11 modellerinin fiyatları görünüyor.

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iPhone 11'in Türkiye fiyatı belli oldu

Buna göre en düşük iPhone 11 fiyatı 7 bin 299 lira, en pahalı iPhone 11 fiyatı ise 14 bin 999 lira olacak.

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iPhone 11'in Türkiye fiyatı belli oldu

İPHONE 11 FİYATI
Sızdırılan fotoğraftaki listeye göre, 64 GB'lık iPhone 11 fiyatı 7 bin 299 lira, 128 GB'lık iPhone 11 7 bin 749 lira, 256 GB'lık iPhone 11 ise 8 bin 599 lira olacak.

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