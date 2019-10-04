iPhone 11'in Türkiye fiyatı belli oldu
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın 10 Eylül'de tanıtımını yaptığı iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatı sızdırıldı. Buna göre, en düşük model 7.299 liradan satışa çıkarılacak.
10 Eylül tarihinde tanıtılan Apple'ın iPhone 11 modellerinin 18 Ekim tarihinde Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Binlerce iPhone tutkunu yeni modellerin Türkiye fiyatını merak ederken, Apple'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Ancak ismi belli olmayan bir satış mağazasından sızdırılan fotoğrafta iPhone 11 modellerinin fiyatları görünüyor.
Buna göre en düşük iPhone 11 fiyatı 7 bin 299 lira, en pahalı iPhone 11 fiyatı ise 14 bin 999 lira olacak.