iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?
iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...
iPHONE 12 NE ZAMAN TANITILACAK? iPhone 12 serisinin tanıtımı 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Apple'ın "Hi, Speed" yani "Merhaba, hız" olarak duyurduğu etkinlik, Türkiye saati ili 20.00'de başlayacak.
iPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK? Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, iPhone 12 fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor: iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Gövde: Alüminyum Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 4 GB Hafıza: 128/256 GB Batarya: 2227 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX Gövde: Alüminyum Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 4 GB Hafıza: 128/256 GB Batarya: 2815 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)