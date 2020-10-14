iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK? Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, iPhone 12 fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor: iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar