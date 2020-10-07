iPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu

Apple, teknoloji çevrelerinde 'iPhone 12' isminin verileceği iddia edilen yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.



Apple daha önce yaptığı açıklamada gene Covid -19 tedbirleri sebebiyle hem üretim hem de teslimatta gecikmeler oluşabileceğini belirterek yeni telefonun biraz daha geç tanıtılabileceğinin ipucunu vermişti.