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  3. 07 Ekim 2020 10:55

iPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu

Teknoloji devi Apple, koronavirüs salgını nedeniyle yeni iPhone tanımını ertelemişti. Şirket, iPhone 12'nin tanıtım tarihini resmi internet sitesinden duyurdu.

iPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu

Apple, teknoloji çevrelerinde 'iPhone 12' isminin verileceği iddia edilen yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple daha önce yaptığı açıklamada gene Covid -19 tedbirleri sebebiyle hem üretim hem de teslimatta gecikmeler oluşabileceğini belirterek yeni telefonun biraz daha geç tanıtılabileceğinin ipucunu vermişti.

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iPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu

"MERHABA HIZ" İSMİYLE DUYURULDU
Hi, Speed yani Merhaba Hız ismiyle dağıtıma çıkan davetiye göre, yeni iPhone bu yıl 13 Ekim Salı günü beğeniye sunulacak.

ABD'de California eyaletinde Apple Park'ta düzenlenecek etkinlik Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.

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iPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu

YENİ İPHONE 5G'Lİ OLACAK
Bu arada rakiplerine kıyasla 5G’de daha geriden gelen Apple, hali hazırda 5G’li telefonları piyasada olan Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerine katılmış olacak.

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iPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu

YENİ İPHONE RENK SEÇENEKLERİ
iPhone 12’nin dört farklı seçenekle çıkması beklenirken, kasasının tasarımında da Eylül’de tanıtılan iPad’lere benzemesi bekleniyor.

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