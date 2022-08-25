iPhone 14 için geri sayım! Apple 7 eylül etkinliğinde hangi ürünleri tanıtacak?

Ancak iPhone 14'ün standart versiyonu pek çok büyük değişiklikle gelecek gibi görünmüyor. Pro olmayan modele yapılan en büyük güncellemenin 6,7 inç ile daha büyük ekran seçeneğinin sunulması bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun söylentilerine göre, iPhone 14'ün (ve Pro ve Pro Max'in) otomatik odaklama kullanan daha iyi bir selfie kamerasına sahip olabilecek. Performans açısından, temel iPhone 14 büyük olasılıkla iPhone 13 serisinde kullanılan aynı A15 işlemciyi kullanacak. iPhone 14 Mini'nin bu yıl büyük ihtimalle çıkmayacak.