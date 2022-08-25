iPhone 14 için geri sayım! Apple 7 eylül etkinliğinde hangi ürünleri tanıtacak?
Apple'ın iPhone 14 lansman etkinliği için geri sayım başladı. Teknoloji devinin sadece yeni bir iPhone değil, bir dizi yeni cihazı da tanıtması bekleniyor.
Apple, Apple Park'da yüz yüze etkinlik düzenliyor. ve Haziran ayında WWDC'de yaptığına benzer şekilde gösteriyi çevrimiçi olarak web sitesinden yayınlayacak. İşte Apple'ın yapılması planlanan donanım ağırlıklı etkinliğinde göreceğimiz ürünler neler, fiyatları ne olacak?
iPhone 14 ve verisyonları
Apple, elbette, Eylül ayında yepyeni iPhone 14'ü tanıtacak, ancak standart model büyük olasılıkla gösterinin yıldızı olmayacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'in yeni ve heyecan verici özelliklerin çoğunu taşıması bekleniyor.
14 Pro ve Pro Max'te beklenen üç büyük özellik var: her zaman açık ekran (Android telefonların yıllardır sahip olduğu bir özellik); daha büyük bir sensöre sahip 48 megapiksel arka kamera; ve daha küçük kamera ve ahize çentiği
Ancak iPhone 14'ün standart versiyonu pek çok büyük değişiklikle gelecek gibi görünmüyor. Pro olmayan modele yapılan en büyük güncellemenin 6,7 inç ile daha büyük ekran seçeneğinin sunulması bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun söylentilerine göre, iPhone 14'ün (ve Pro ve Pro Max'in) otomatik odaklama kullanan daha iyi bir selfie kamerasına sahip olabilecek. Performans açısından, temel iPhone 14 büyük olasılıkla iPhone 13 serisinde kullanılan aynı A15 işlemciyi kullanacak. iPhone 14 Mini'nin bu yıl büyük ihtimalle çıkmayacak.