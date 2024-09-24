iPhone 16 kuyruğunun altından bakın ne çıktı
Apple'ın yeni telefonu iPhone 16, Türkiye'de satışa sunuldu. 120 bin TL'lik telefonu satın almak isteyen yüzlerce kişi geceden kuyruğa girdi. Bazı telefoncuların akrabaları ve arkadaşlarını sıraya sokarak onlarca alım yaptığı ortaya çıktı. Karaborsaya düşen iPhone 16'nın 145 bin liradan satılması dikkat çekti.
Apple'ın yeni iPhone modellerinin teslimi başladı. Telefonları teslim almak isteyen müşteriler sabah saatlerinde mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Piyasaya sunulan iPhone 16’lar kısa süre içinde tükenirken, yeni modellerin karaborsaya düştüğü ortaya çıktı.
Son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.
TELEFONCULARIN iPHONE 16 OYUNU
Uzayan kuyruklara telefoncuların da girdiği ortaya çıktı. Bazı telefoncuların arkadaş ve akrabalarını da sıraya sokup telefon aldırdığı belirtildi. Bir telefoncunun yakınları vasıtasıyla 50’den fazla Pro Max aldığı iddia edildi.
"DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRDİK"
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Eyüp’ten bir esnaf, “Ürün 13 Eylül’de ön siparişe açıldı, oradan da sipariş verdik. Mağazada da bekledik. Fiyat farkı olması normal. Bizler de durumu lehimize çevirdik ve emek harcadık” dedi.