iPhone 16 kuyruğunun altından bakın ne çıktı

"DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRDİK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Eyüp’ten bir esnaf, “Ürün 13 Eylül’de ön siparişe açıldı, oradan da sipariş verdik. Mağazada da bekledik. Fiyat farkı olması normal. Bizler de durumu lehimize çevirdik ve emek harcadık” dedi.