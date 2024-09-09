iPhone 16 modelleri görücüye çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Apple, yeni amiral gemisi iPhone 16'nın tüm modellerini, renklerini ve aksesuarlarını görücüye çıkarttı. İşte iPhone 16 fiyatı ve özellikleri...
Apple, yeni etkinliğiyle birlikte iPhone 16 modellerini tanıttı.
IPHONE 16
Apple bugün, Apple Intelligence için "sıfırdan inşa edildiğini" söylediği iPhone 16'yı duyurdu.
iPhone 16, fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için cihazın yan tarafında yeni bir kamera kontrol düğmesi içeriyor.
Apple buna 'Kamera Kontrolü' adını veriyor.
Daha önce iPhone 15 Pro'ya özel olan aksiyon düğmesi de iPhone 16'da da bulunuyor ve sessiz düğmesinin yerini alıyor.
EKRAN ÇİZİLMELERİNE KARŞI KORUMALI CAM
Apple, iPhone 16'nın ekranı çizilmelere karşı koruyan Apple'ın en sert camını içerdiğini söyledi.
iPhone 16, 6,1 inç ekran boyutuna sahip. iPhone 16 Plus ise 6,7 inç ekrana sahip.
Yeni Kamera Kontrol düğmesi dokunmaya duyarlı.
Bir fotoğraf çekmek için Kamera Kontrolüne basabilir veya yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için parmağınızı Kamera Kontrolü boyunca kaydırabilirsiniz.
Apple ayrıca Kamera Kontrolü üzerinden hızlıca erişilebilen yeni görsel yapay zeka özelliklerini de kullanıma sunuyor.
SERAMİK KALKAN
iPhone 16'nın yan tarafında yeni bir ayrılmış kamera düğmesinin yanı sıra çizilmelere ve düşmelere karşı koruma sağlayan yüzde 50 daha güçlü bir seramik kalkan bulunuyor.
A18 İŞLEMCİ
Apple bugün, daha hızlı yapay zeka performansı için altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve on altı çekirdekli Neural Engine içeren yeni A18 çipini duyurdu.
Apple ayrıca A18'in veri trafiğini olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yeni bir bellek alt sistemine sahip olduğunu söyledi.
Apple, A16 Bionic çipe sahip iPhone 15 ile karşılaştırıldığında, A18 çipin tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a varan bir artış sağladığını söylüyor.
DAHA UZUN PİL ÖMRÜ
Apple ayrıca çipin verimlilik kazanımları ve daha büyük bir dahili pil sayesinde kullanıcılar için daha uzun pil ömrü vaat etti.
Ancak sunum sırasında bu iddiayı destekleyecek belirli rakamlar açıklanmadı.