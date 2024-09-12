iPhone 16 Pro özellikleri ile kullanıcıları şaşkına çevirecek
İphone kullanıcı ve meraklılarına İphone 16 Pro'nun özelliklerini merak ederken 5G yetenekleri ile kullanıcılarını hayran bırakacak.
Geçtiğimiz hafta İphone kullanıcılarına ve meraklılarına duyurulan yeni İphone 16 serisinin güçlü üyesi İphone 16 Pro'nun yeni özellikleri ilgilileri şaşırtacak cinsten. Özellikle 5G yetenekleri ile dikkat çeken İphone 16 Pro rakiplerinin arasından sıyrılmayı başaracak gibi.
APPLE'IN YENİ AMİRAL GEMİSİ
Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro, çarpıcı kamera ve ekran geliştirmelerinin yanı sıra internet hızında da büyük bir sıçrama sağlayacak gibi görünüyor. Cihaz üzerinde yapılan ilk testler, iPhone 16 Pro’nun, selefi iPhone 15 Pro’ya kıyasla y26’ya varan oranlarda daha hızlı indirme hızlarına ulaşabildiğini ortaya koyuyor.
YENİ ÇİP MODELİNE GEÇİLDİ
Apple, her yıl olduğu gibi en yeni iPhone modellerinde de en güncel Snapdragon modemlerini kullanarak kullanıcılara mümkün olan en iyi bağlantı deneyimini sunmayı hedefliyor. Geçmişte Intel ile de modem tedariği konusunda çalışan Apple, Intel’in modem bölümünü satmasının ardından Qualcomm’un çiplerini kullanmaya başlamıştı.
DAHA DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
iPhone 16 Pro’nun sadece veri hızları değil, aynı zamanda enerji tüketimi de Qualcomm’un yeni modemi sayesinde önemli ölçüde iyileşiyor. Daha düşük enerji tüketimi, cihazın batarya ömrüne de olumlu yansıyor. Snapdragon X75, veri işlemlerini daha verimli hale getirerek, iPhone kullanıcılarının daha uzun süre cihazlarını kullanmalarına olanak tanımayı hedefliyor.