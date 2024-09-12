iPhone 16 Pro özellikleri ile kullanıcıları şaşkına çevirecek

YENİ ÇİP MODELİNE GEÇİLDİ

Apple, her yıl olduğu gibi en yeni iPhone modellerinde de en güncel Snapdragon modemlerini kullanarak kullanıcılara mümkün olan en iyi bağlantı deneyimini sunmayı hedefliyor. Geçmişte Intel ile de modem tedariği konusunda çalışan Apple, Intel’in modem bölümünü satmasının ardından Qualcomm’un çiplerini kullanmaya başlamıştı.