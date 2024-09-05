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  4. iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi

iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı.

iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi - Resim: 1

Daha önce maketi ve renkleri sızdırılan iPhone 16 modellerinin bu kez görüntüleri sızdırıldı.

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iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi - Resim: 2

Fotoğrafta iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max yer alıyor.

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iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi - Resim: 3

Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın 6,1 inç ve 6,3 inç olduğu belirtiliyor.

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iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi - Resim: 4

iPhone 16'nın sızdırılan renkleri ise şöyle; Siyah, Beyaz, Yeşil, Sarı, Pembe, Mavi, Mor

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