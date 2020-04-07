iPhone fiyatları değişiyor!

Tüm bunlara karşın Apple, Çin'de iPhone fiyatlarını aşağı çekti. Şirket, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin‘deki iPhone 11 fiyatlarını yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarla aşağı yönlü olarak güncelledi. iPhone 11 Pro Max ortalama 225 dolar, iPhone 11 Pro ortalama 170 dolar ve iPhone 11 modeli de ortalama 70 dolar gerilemiş oldu.

