iPhone fiyatları değişiyor!
ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iPhone fiyatlarında değişikliğe gidiyor.
Apple düğmeye basıyor, iPhone fiyatları tamamen değişiyor. Peki kullanıcılar bu fiyat değişikliğine sevinecek mi dersiniz?
Korona virüs salgını teknoloji piyasasını da vuruyor. Çin'de ağırlıklı üretim yapan Apple'ın iPhone üretiminde sıkıntılar yaşamaya başlaması maliyetleri hızla artırıyor.
Sektöre yakın kaynaklar Çin fabrikalarındaki iPhone üretim programında gecikme yaşandığını söylüyor. Gelen bilgiler, Apple tedarikçilerinin şu aşamada %30 ila %50 kapasiteyle çalıştığı yönünde. Türkiye dahil dünya genelinde bir fiyat artış beklentisi söz konusu! Ancak...
Tüm bunlara karşın Apple, Çin'de iPhone fiyatlarını aşağı çekti. Şirket, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin‘deki iPhone 11 fiyatlarını yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarla aşağı yönlü olarak güncelledi. iPhone 11 Pro Max ortalama 225 dolar, iPhone 11 Pro ortalama 170 dolar ve iPhone 11 modeli de ortalama 70 dolar gerilemiş oldu.