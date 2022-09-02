iPhone kullananlar dikkat! Sosyal medya bu özelliği konuşuyor
iPhone kullanıcılarının telefon hırsızlığına karşı buldukları yöntem sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte adım adım yapmanız gerekenler...
Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Çoğu insan günümüz dünyasında ellerindeki telefonlara o kadar bağlandı ki, akıllı cihazlarını kaybetmek onlar için en büyük korkulardan birisi.
Hele ki cep telefonu hırsızlığı nedeni ile mahrem bilgileri başkalarının eline geçen insanlar bunun ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu çok iyi biliyor.
KÜÇÜK BİR AYAR DEĞİŞİKLİĞİ İLE TELEFONUNUZU KORUYUN
iPhone kullanıcıları cep telefonu çalındığında, onu her şekilde takip edebilmek için küçük bir ipucu yakaladı. Kullanışlı yöntem için yapılması gereken tek şey küçük bir ayar değişikliği.
Sosyal medyada dikkat çeken bu yöntem bazı iPhone kullanıcılarını adeta büyülerken bazıları bu fikre sıcak yaklaşmadı.
HIRSIZLARIN YAPTIĞI İLK İŞ TELEFONU UÇAK MODUNA ALMAK
Hepimizin bildiği gibi hırsızların cihazı çaldıktan sonra yaptıkları ilk şey, telefonu uçak moduna almak. Uçak moduna alınan telefonlar şebekeden tamamen çıktığı için sahibi telefonunu izleyemiyor.
Bir iPhone'u uçak moduna almak için insanların yapması gereken tek şey, kontrol panelini aşağı kaydırmak ve buradaki uçak simgesine tıklamak. Bu parola veya yüz tanıma erişimi olmadan herkesin yapabileceği bir işlem.
DENETİM MERKEZİ NASIL KAPATILIR?
Neyse ki kilit ekranından bu kontrol paneline erişimi sınırlamanın akıllıca bir yolu var. Bunun için yapmanız gereken adımlar ise şöyle;