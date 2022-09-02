iPhone kullananlar dikkat! Sosyal medya bu özelliği konuşuyor

Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Çoğu insan günümüz dünyasında ellerindeki telefonlara o kadar bağlandı ki, akıllı cihazlarını kaybetmek onlar için en büyük korkulardan birisi.

Hele ki cep telefonu hırsızlığı nedeni ile mahrem bilgileri başkalarının eline geçen insanlar bunun ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu çok iyi biliyor.