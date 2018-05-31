iPhone'lar için iOS 11.4 güncellemesi yayınlandı

Ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için güncellemelere devam eden Apple, iOS 11.4'ü kullanıma sundu.



Başka bir deyişle önümüzdeki günlerde düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacağı iOS 12 öncesindeki son güncellemesi iPhone ve iPad cihazları için kullanılabilir halde.



