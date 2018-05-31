iPhone'lar için iOS 11.4 güncellemesi yayınlandı
Ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için güncellemelere devam eden Apple, iOS 11.'ü kullanıma sundu.
Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda İOS 11 ile gelen sorunları yayınladığı yeni güncellemeler ile çözmeye çalışan ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 11.3 güncellemesini iPhone ve iPad'lar için kullanıma sunmuştu.
Ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için güncellemelere devam eden Apple, iOS 11.4'ü kullanıma sundu.
Başka bir deyişle önümüzdeki günlerde düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacağı iOS 12 öncesindeki son güncellemesi iPhone ve iPad cihazları için kullanılabilir halde.