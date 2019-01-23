  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Ocak 2019 11:30

iPhone'lar için yeni güncelleme

iPhone'lar için yeni güncelleme

Geçtiğimiz dönemde Apple, iOS 12.1.1 güncellemesi ile birlikte iPhone XS ve XR kullancıları şebeke sorunu ile baş başa bırakmıştı.

Şirket bu hata sonrası yeni bir güncelleme yayınladı.

1/ 26
iPhone'lar için yeni güncelleme

Yayınlanan iOS 12.1.3 güncellemesi ile beraber söz konusu bu hatanın giderildiği belirtiliyor.

Güncelleme ile gelen diğer özellikler şöyle...

2/ 26
iPhone'lar için yeni güncelleme

Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir.

Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır.

3/ 26
iPhone'lar için yeni güncelleme

İOS 13 GÖRÜNDÜHANGİ İPHONE MODELİ DESTEĞİ KAYBEDECEK?



ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni işletim sistemi iOS 13'ü test etmeye başladı.

Apple’ın internet sitesini düzenli olarak ziyaret eden iOS 13’lü Apple cihazlarının ziyaret geçmişleri aylar öncesine kadar gidiyor.

4/ 26
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM