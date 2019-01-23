iPhone'lar için yeni güncelleme
Geçtiğimiz dönemde Apple, iOS 12.1.1 güncellemesi ile birlikte iPhone XS ve XR kullancıları şebeke sorunu ile baş başa bırakmıştı.
Şirket bu hata sonrası yeni bir güncelleme yayınladı.
Yayınlanan iOS 12.1.3 güncellemesi ile beraber söz konusu bu hatanın giderildiği belirtiliyor.
Güncelleme ile gelen diğer özellikler şöyle...
Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir.
Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır.