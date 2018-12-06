iPhone'lara yeni güncelleme

Bildiğiniz üzere 3D Touch desteği olmayan iPhone XR, bu özellik sayesinde bildirimleri önizleyebilecek.



Diğer taraftan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde ek operatörler için eSIM içeren Çift SIM desteği sunulan güncelleme ile birlikte FaceTime içinde kullanıcı deneyimini iyileştiren bir güncelleme söz konusu.