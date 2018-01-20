iPhone'lardaki "i" harfi ne anlama geliyor?
Teknoloji devi Apple'ın birçok cihazının başında küçük "i" harfi bulunuyor. Peki bu "i" harfi ne anlama geliyor hiç merak ettiniz mi?
iPhone, iPad, iPod, iMac... Teknoloji devi Apple, 1998 yılında ilk iMac'i piyasaya sunduğundan beri yaklaşık 18 yıl geçmiş. Bu aradan geçen yıllarda ise Apple, iPod, iPhone ve iPad gibi fenomen haline gelen cihazlar üretmeyi başardı.
Apple'ın cihazlarının bu denli satmasının arkasında ise cihazlarının sade ve özel tasarımı ile birlikte belki de isimlerinin oldukça akılda kalıcı olması ve kendi reklamını kendisinin yapması yatıyor.
Mesela iPhone'dan örnek vermek gerekirse, ülkemizde insanlar iPhone'un hangi modeli olduğuna önem vermeden sadece iPhone kullanmak için iPhone kullanıyorlar. Bunun örneği çoğaltılabilir tabii. Peki iMac ile birlikte başlayan ve iPhone, iPod, iPad ile devam eden bu Apple ürünlerinin isimlerinin önünde yer alan "i" harfi neyi ifade ediyor hiç düşündünüz mü?