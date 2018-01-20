iPhone'lardaki "i" harfi ne anlama geliyor?

Mesela iPhone'dan örnek vermek gerekirse, ülkemizde insanlar iPhone'un hangi modeli olduğuna önem vermeden sadece iPhone kullanmak için iPhone kullanıyorlar. Bunun örneği çoğaltılabilir tabii. Peki iMac ile birlikte başlayan ve iPhone, iPod, iPad ile devam eden bu Apple ürünlerinin isimlerinin önünde yer alan "i" harfi neyi ifade ediyor hiç düşündünüz mü?

