İphone'ların son 10 yılda gerçekleşen değişimi
<p>Apple'ın 10 yıl önce piyasaya sürdüğü ilk iPhone, eBay üzerinden satışa sunuldu. 10 yıldır cam fanusta saklanan iPhone 2G için istenen para ise 19 bin 500 dolar yani neredeyse 70 bin TL! Haliyle kimse bu fiyatla yanına yaklaşamıyor bile!</p>
<p>Bugün 60 bin TL'ye satılan ilk iPhone'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Sadece geçen yıl 212 milyon iPhone satışıyla 136,7 milyar dolar elde eden Apple, bu sayede yıllık gelirini 10'a katladı. İlk iPhone'da App Store bile yoktu! İşte iPhone'ların 10 yıldaki inanılmaz değişimi...</p>
<p>İlk iPhone (iPhone 2G) <br />
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Çıkış tarihi: 29 Haziran 2007 <br />
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2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone modelinin boyu 115 milimetreydi.</p>