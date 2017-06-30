İphone'ların son 10 yılda gerçekleşen değişimi

<p>Apple'ın 10 yıl önce piyasaya sürdüğü ilk iPhone, eBay üzerinden satışa sunuldu. 10 yıldır cam fanusta saklanan iPhone 2G için istenen para ise 19 bin 500 dolar yani neredeyse 70 bin TL! Haliyle kimse bu fiyatla yanına yaklaşamıyor bile!</p>

