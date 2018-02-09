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  3. 09 Şubat 2018 22:45

iPhone'un kaynak kodları internete düştü!

GitHub sitesindeki bir kullanıcı iPhone'un kaynak kodlarını yayınladı.

iPhone'un kaynak kodları internete düştü!

Geçtiğimiz günlerde GitHub sitesindeki bir kullanıcı, iPhone'un kaynak kodlarını yayınladı. Kodların iOS'un iBoot adı verilen ön yükleme bölümüne ait olduğu iddia edilirken, Apple tarafında olay doğrulandı.

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iPhone'un kaynak kodları internete düştü!

KULLANICILARI ETKİLEYECEK Mİ?

3 yıl önceki bir kaynak kodun çalındığını belirten yetkililer, "iOS mimarisinin güvenliği, kaynak kodların gizliliğine bağlı değil. Ürünlerimizde pek çok donanım ve yazılım koruması katmanı mevcut." diyerek, iPhone kullanıcılarının yüreğine su serpti.

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iPhone'un kaynak kodları internete düştü!

Siteden kodları derhal kaldırtan Apple, yayınlanan kodun eksik olduğunu, bu sayede iBoot kodunun tamamlanamadığı bilgisini de paylaştı.

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iPhone'un kaynak kodları internete düştü!

Yetkililer, iPhone üzerinde tam bir güvenlik seviyesine erişmek için işletim sistemi güncellemelerinin de vakit kaybetmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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