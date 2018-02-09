iPhone'un kaynak kodları internete düştü!
GitHub sitesindeki bir kullanıcı iPhone'un kaynak kodlarını yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde GitHub sitesindeki bir kullanıcı, iPhone'un kaynak kodlarını yayınladı. Kodların iOS'un iBoot adı verilen ön yükleme bölümüne ait olduğu iddia edilirken, Apple tarafında olay doğrulandı.
KULLANICILARI ETKİLEYECEK Mİ?
3 yıl önceki bir kaynak kodun çalındığını belirten yetkililer, "iOS mimarisinin güvenliği, kaynak kodların gizliliğine bağlı değil. Ürünlerimizde pek çok donanım ve yazılım koruması katmanı mevcut." diyerek, iPhone kullanıcılarının yüreğine su serpti.
Siteden kodları derhal kaldırtan Apple, yayınlanan kodun eksik olduğunu, bu sayede iBoot kodunun tamamlanamadığı bilgisini de paylaştı.