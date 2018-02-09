iPhone'un kaynak kodları internete düştü!

KULLANICILARI ETKİLEYECEK Mİ?



3 yıl önceki bir kaynak kodun çalındığını belirten yetkililer, "iOS mimarisinin güvenliği, kaynak kodların gizliliğine bağlı değil. Ürünlerimizde pek çok donanım ve yazılım koruması katmanı mevcut." diyerek, iPhone kullanıcılarının yüreğine su serpti.

