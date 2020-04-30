İstanbul Üniversitesi en tehlikeli göktaşını görüntüledi
İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ''1998 OR2'' isimli dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüleyerek kaydetti.
Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumundaydı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çalışanları göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıklamıştı.
Göktaşı dün gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam etti.