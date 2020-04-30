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  3. 30 Nisan 2020 13:57

İstanbul Üniversitesi en tehlikeli göktaşını görüntüledi

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ''1998 OR2'' isimli dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüleyerek kaydetti.

İstanbul Üniversitesi en tehlikeli göktaşını görüntüledi

Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumundaydı.

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İstanbul Üniversitesi en tehlikeli göktaşını görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çalışanları göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıklamıştı.

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İstanbul Üniversitesi en tehlikeli göktaşını görüntüledi

Göktaşı dün gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam etti.

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İstanbul Üniversitesi en tehlikeli göktaşını görüntüledi

1998 OR2 dün Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de gezegenimize en yakın konumuna geldi.

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