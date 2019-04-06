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  3. 06 Nisan 2019 18:01

İşte dünyanın en iyi Android telefonları

Telefon piyasasında kullanıcılar tarafından en çok Android işletim sistemine sahip telefonlar tercih ediliyor. Dünya telefonlar devlerine rakip olacak, bilgisayardan daha güçlü telefonlar mevcut. Bazılarını yakından tanısanız da çoğunun

İşte dünyanın en iyi Android telefonları

İşte kapış kapış satan dünyanın en iyi Android telefonları...

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İşte dünyanın en iyi Android telefonları

Xiaomi Mi 9 Explorer: Xiaomi Mi 9 Explorer'ın 6.39 inç büyüklüğündeki ekranı 1080 x 2340 çözünürlük sunarken, HDR10 desteğine sahip.

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İşte dünyanın en iyi Android telefonları

Xiaomi Mi 9 Explorer: Snapdragon 855'den güç alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına ev sahipliği yapıyor. (AnTuTu puanı: 372072)

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İşte dünyanın en iyi Android telefonları

Xiaomi Mi 9: 6.39 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlük sunan bir ekranın yer aldığı Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855'den alıyor.

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