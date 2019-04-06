İşte dünyanın en iyi Android telefonları
Telefon piyasasında kullanıcılar tarafından en çok Android işletim sistemine sahip telefonlar tercih ediliyor. Dünya telefonlar devlerine rakip olacak, bilgisayardan daha güçlü telefonlar mevcut. Bazılarını yakından tanısanız da çoğunun
Xiaomi Mi 9 Explorer: Xiaomi Mi 9 Explorer'ın 6.39 inç büyüklüğündeki ekranı 1080 x 2340 çözünürlük sunarken, HDR10 desteğine sahip.
Xiaomi Mi 9 Explorer: Snapdragon 855'den güç alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına ev sahipliği yapıyor. (AnTuTu puanı: 372072)