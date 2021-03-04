İşte dünyanın en pahalı tableti: Tam 1.4 milyon lira
Rus lüks ürünler üreticisi Caviar, altan kaplama iPod Pro modelini tanıttı. Yaklaşık 1 kilogram altın kullanılan cihazın fiyatı ise 1.4 milyon lira.
Rusya'da lüks ürünler markası Caviar, Apple'ın iPad Pro modeli için yaptığı tasarıma dudak uçuklatan bir fiyat biçti.
1 / 12
Sadece bir tane üretilen iPad Pro'nun fiyatı yaklaşık 190 bin dolar (1.4 milyon lira) olarak belirlendi.
2 / 12
Üzerinde yaklaşık 1 kilogram 18 ayar altın bulunan iPad Pro'nun arkasında altından bir elma ağacı bulunuyor.
3 / 12
Cihazda bir kilogram altının yanısıra 81 parça elmas da bulunuyor.
4 / 12