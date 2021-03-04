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İşte dünyanın en pahalı tableti: Tam 1.4 milyon lira

Rus lüks ürünler üreticisi Caviar, altan kaplama iPod Pro modelini tanıttı. Yaklaşık 1 kilogram altın kullanılan cihazın fiyatı ise 1.4 milyon lira.

İşte dünyanın en pahalı tableti: Tam 1.4 milyon lira - Resim: 1

Rusya'da lüks ürünler markası Caviar, Apple'ın iPad Pro modeli için yaptığı tasarıma dudak uçuklatan bir fiyat biçti.

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İşte dünyanın en pahalı tableti: Tam 1.4 milyon lira - Resim: 2

Sadece bir tane üretilen iPad Pro'nun fiyatı yaklaşık 190 bin dolar (1.4 milyon lira) olarak belirlendi. 

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İşte dünyanın en pahalı tableti: Tam 1.4 milyon lira - Resim: 3

Üzerinde yaklaşık 1 kilogram 18 ayar altın bulunan iPad Pro'nun arkasında altından bir elma ağacı bulunuyor.

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İşte dünyanın en pahalı tableti: Tam 1.4 milyon lira - Resim: 4

Cihazda bir kilogram altının yanısıra 81 parça elmas da bulunuyor.

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