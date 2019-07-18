İşte Elon Musk'ın yeni çılgın projesi: İnsan beynine çip takacak

İŞTE ELON MUSK'IN BAŞARISININ SIRRI (5 DAKİKALIK PLANLAR İLE YAŞIYOR)



Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son yılların en çok konuşulan ismi. Peki Musk, bu kadar farklı işi nasıl bir arada idare edebiliyor? Inc. yazarı Kevin J. Ryan Musk'ın başarısının arkasındaki 6 nedeni yazdı.

