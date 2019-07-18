İşte Elon Musk'ın yeni çılgın projesi: İnsan beynine çip takacak
Milyarder iş adamı Elon Musk çılgın projesini tanıttı. Son yılların belki de en sıra dışı girişim ve yatırımları ile sık sıkgündeme gelen Elon Musk, bu sefer insan beynine çip takacak.
Milyarder iş insanı Elon Musk yeni "çılgın projes"sinin lansmanını yaptı.
Musk, insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı.
Musk, Kaliforniya Bilim Akademisi'nde yaptığı sunumda projeyi hayata geçirmelerinin zaman alabileceğini ancak ilk prototipin önümüzdeki yıl sonunda bir insan beynine yerleştirilebileceğini belirtti.
Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek.
İŞTE ELON MUSK'IN BAŞARISININ SIRRI (5 DAKİKALIK PLANLAR İLE YAŞIYOR)
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son yılların en çok konuşulan ismi. Peki Musk, bu kadar farklı işi nasıl bir arada idare edebiliyor? Inc. yazarı Kevin J. Ryan Musk'ın başarısının arkasındaki 6 nedeni yazdı.