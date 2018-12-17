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  3. 17 Aralık 2018 12:05

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini o

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

ZTE Blade A910: 0,27 W

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İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

LG Q6: 0,28 W

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İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Samsung Galaxy A5 (2016): 0,29 W

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İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Motorola Moto Z: 0,30 W

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