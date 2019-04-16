İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri
Birçok akıllı telefon normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı.
Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.
Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.