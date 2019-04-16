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  3. 16 Nisan 2019 11:15

İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri

Birçok akıllı telefon normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı.

İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.

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İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.


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İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.


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İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.


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