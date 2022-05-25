İşte gerçek ''Jetgiller'' aracı: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı
Çinli şirket tarafından geliştirilen akıllı uçuş kontrol sistemi ve otonom uçuş kabiliyeti ile donatılmış 5. nesil uçan araba XPENG X2 sergilendi.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, 'X2' isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.
1 / 22
X2, iki kişilik bir elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen uçan araba.
2 / 22
Çinli şirket yolda seyahat edebilen, gökyüzünde uçabilen ve sürüşten uçuşa kolayca mod değiştirebilen altıncı nesil uçan araba üzerinde de çalışıyorlar.
3 / 22
XPeng bu modelini 2024'te seri üretime geçirmeyi hedefliyor.
4 / 22