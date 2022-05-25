  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. İşte gerçek ''Jetgiller'' aracı: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı

İşte gerçek ''Jetgiller'' aracı: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı

Çinli şirket tarafından geliştirilen akıllı uçuş kontrol sistemi ve otonom uçuş kabiliyeti ile donatılmış 5. nesil uçan araba XPENG X2 sergilendi.

İşte gerçek ''Jetgiller'' aracı: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı - Resim: 1

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, 'X2' isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.

1 / 22
İşte gerçek ''Jetgiller'' aracı: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı - Resim: 2

X2, iki kişilik bir elektrikli dikey kalkış ve iniş  (eVTOL) yapabilen uçan araba.

2 / 22
İşte gerçek ''Jetgiller'' aracı: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı - Resim: 3

Çinli şirket yolda seyahat edebilen, gökyüzünde uçabilen ve sürüşten uçuşa kolayca mod değiştirebilen altıncı nesil uçan araba üzerinde de çalışıyorlar.

3 / 22
İşte gerçek ''Jetgiller'' aracı: Uçan otomobil Xpeng X2 tanıtıldı - Resim: 4

XPeng bu modelini 2024'te seri üretime geçirmeyi hedefliyor.

4 / 22