SON DAKİKA
ŞANLIURFA'YA HAVAN SALDIRISI: 2 SİVİL ŞEHİT
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Ekim 2019 14:24

İşte en ucuz akıllı telefonlar ! 599 liradan başlıyor

Cep telefonlarında marka ve model çeşitliliği arttıkça telefon fiyatları da değişiklik gösteriyor. İşte model model en ucuz akıllı telefonlar...

İşte en ucuz akıllı telefonlar ! 599 liradan başlıyor

Akıllı telefonlarda çeşitlilik arttıkça fiyatlarda düşüşler meydana geliyor. Donanım kapasitesine göre seçilecek telefonlar arasında en uygun akıllı telefonlar 599 lira fiyattan başlıyor.

1/ 13
İşte en ucuz akıllı telefonlar ! 599 liradan başlıyor

Akıllı telefonlarda çeşitlilik arttıkça fiyatlarda düşüşler meydana geliyor. Donanım kapasitesine göre seçilecek telefonlar arasında en uygun akıllı telefonlar 599 lira fiyattan başlıyor.

2/ 13
İşte en ucuz akıllı telefonlar ! 599 liradan başlıyor

İşte fiyatı en uygun akıllı telefonlar

Vestel Venus Go

599 lira

3/ 13
İşte en ucuz akıllı telefonlar ! 599 liradan başlıyor

General Mobile GM9 Go

799 lira

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM