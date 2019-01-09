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  3. 09 Ocak 2019 10:31

İşte karşınızda ekranı katlanabilen akıllı telefon Royole FlexPai

Bir süredir tüketici elektroniği dünyasının gündeminde olan 'katlanır ekran' teknolojisi önceki gün herkesi şaşkına çevirdi. ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen teknoloji fuarı CES'te Royole isimli bir şirket FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı.

İşte karşınızda ekranı katlanabilen akıllı telefon Royole FlexPai

Bir süredir tüketici elektroniği dünyasının gündeminde olan 'katlanır ekran' teknolojisi önceki gün herkesi şaşkına çevirdi. ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen teknoloji fuarı CES'te Royole isimli bir şirket FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı.

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İşte karşınızda ekranı katlanabilen akıllı telefon Royole FlexPai

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES’te herkesin konuştuğu teknoloji FlexPai oldu.

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İşte karşınızda ekranı katlanabilen akıllı telefon Royole FlexPai

Royole isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon ortadan katlanabiliyor.

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İşte karşınızda ekranı katlanabilen akıllı telefon Royole FlexPai

Çin’de satışa çıkan Royole FlexPai’nin fiyatı ise bir hayli tuzlu. Yaklaşık 1300 dolardan satışa çıkacak telefonun fiyatı özelliklerine göre de artış gösterebiliyor.

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