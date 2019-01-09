İşte karşınızda ekranı katlanabilen akıllı telefon Royole FlexPai
Bir süredir tüketici elektroniği dünyasının gündeminde olan 'katlanır ekran' teknolojisi önceki gün herkesi şaşkına çevirdi. ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen teknoloji fuarı CES'te Royole isimli bir şirket FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı.
Bir süredir tüketici elektroniği dünyasının gündeminde olan 'katlanır ekran' teknolojisi önceki gün herkesi şaşkına çevirdi. ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen teknoloji fuarı CES'te Royole isimli bir şirket FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı.
ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES’te herkesin konuştuğu teknoloji FlexPai oldu.
Royole isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon ortadan katlanabiliyor.