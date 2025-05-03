İşte karşınızda yıkımın içindeki hayatı gösteren dron DEPRON...

Projenin ilk başta bir tesisat borusundan çıktığını söyleyen Hüseyin, "Tesisat borusunu aslında bir drona dönüştürdüm. Bu dronla gerekli yerlere müracaat ettim. Gerekli desteği göremedim. Daha sonra özel bir bankanın düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katıldık. Türkiye çapında köklü üniversitelerin bulunduğu, 300 proje arasında ikinci oldum. Bu ikincilik sürecinden sonra sağ olsun o zaman Oltu kaymakamı İbrahim Gökmen Bey vardı. Bizlere gençlik merkezinde bir atölye sağladı. Herhangi bir alet edavatımız, bir tornavidamız bile yoktu. Malzemeleri ikincilik aldığımız ödülle aldık. Biz zaten Erzurum ilçesinde yer alıyoruz. Oralarda ne toplayabilirsek topladık hepsini malzemeye dönüşürdük. Yerli bir uçuş yazılımına sahip yerli dron tasarımına sahip ve deprem üzerine eğitilmiş bir görüntü işleme modeline sahip bir dron var" dedi.