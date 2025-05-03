İşte karşınızda yıkımın içindeki hayatı gösteren dron DEPRON...
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, afet bölgelerinde kullanılabilecek DEPRON adını verdikleri bir dron geliştirildi.
Atatürk Üniversitesi öğrencileri olan Hüseyin Ayğan, Doğukan Yanık, Seval Olgaç, İbrahim Hakkı Harmankaya, Nuri Eray Bilgin DEPRON adını verdikleri bir dron geliştirdi.
Geliştirdikleri dron ile 3 boyutlu harita ile hasarlı binalardaki yıkılma riskini belirleyecek ve termal kamerayla da enkazdaki yaralıları tespit edecek.
Özel olarak tasarlanan ev tipi jeneratörle çabuk tükenen bataryaların şarj edilecek olacağı DEPRON, arama çalışması biten enkazlarda 3D harita üzerinde işaretlenerek ekiplere yardımcı olacak ve aynı zamanda akşamları ışık desteği sağlayarak ekiplerin daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayacak.
Projenin ilk başta bir tesisat borusundan çıktığını söyleyen Hüseyin, "Tesisat borusunu aslında bir drona dönüştürdüm. Bu dronla gerekli yerlere müracaat ettim. Gerekli desteği göremedim. Daha sonra özel bir bankanın düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katıldık. Türkiye çapında köklü üniversitelerin bulunduğu, 300 proje arasında ikinci oldum. Bu ikincilik sürecinden sonra sağ olsun o zaman Oltu kaymakamı İbrahim Gökmen Bey vardı. Bizlere gençlik merkezinde bir atölye sağladı. Herhangi bir alet edavatımız, bir tornavidamız bile yoktu. Malzemeleri ikincilik aldığımız ödülle aldık. Biz zaten Erzurum ilçesinde yer alıyoruz. Oralarda ne toplayabilirsek topladık hepsini malzemeye dönüşürdük. Yerli bir uçuş yazılımına sahip yerli dron tasarımına sahip ve deprem üzerine eğitilmiş bir görüntü işleme modeline sahip bir dron var" dedi.