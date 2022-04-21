İşte Mars kaşifinin gözünden Güneş tutulması
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance, Kızıl Gezegen'deki Güneş tutulmasını gözlemledi.
MARS'TA GÜNEŞ TUTULMASI
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'deki Güneş Tutulmasını kayıt altına aldı. Mars'ın uydusu Phobos, Güneşle gezegen arasına girdi.
Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Dünya'nın uydusu Ay'dan 157 kat daha küçük. Delmos ise Phobos'tan bile küçük bir ay. Bilim insanları gezegenin uyduluk görevini üstlenen iki gökcisminin de Mars'ın yer çekimi etkisine giren eski astreoitler olduğunu düşünüyor.
Phobos'un yörüngesine dair yapılan hesaplamalar uydunun gelecekte Mars'a çarpacağını öngörüyor. Çarpmanın birkaç on milyon yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance adındaki uzay aracı yine NASA'ya ait olan bir rekoru kırdı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gönderdiği Perseverance gezginci keşif aracı, Mars’ta 245,76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Space.com sitesinde yer alan habere göre, Jet Propulsion Laboratory araştırma enstitüsü, Perseverance keşif aracının Mars'ta kendi kendine sürüş işlemini başarılı bir şekilde devam ettirdiğini açıkladı.
NASA'nın Perseverance Mars Rover Twitter hesabından yapılan açıklamada, gezginin Mars’ta geçirdiği tek bir günde 245,76 metre katederek en uzun sürüşünü yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, aracın, bölgeyi birkaç ay keşfettikten sonra hareket halinde olmaya başladığı ve kendi kendine sürüş fonksiyonu sayesinde her geçen gün daha fazla yol kat edebildiği aktarıldı.
NASA, 2015’te, Kızıl Gezegen’de Opportunity keşif aracının, 214 metre ile en uzun sürüşünü gerçekleştirdiğini açıklamıştı.