İşte Samsung Galaxy Note 9'un özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Samsung dün akşam nihayet bir yıldır beklenen bombasını patlattı. Note 9'un Türkiye satış fiyatı 128GB depolama alanı ve 6GB RAM için 6499 TL, 512GB depolama alanı ve 8GB RAM için 7499 TL.
New York'ta gerçekleştirilen dev etkinlikte 'Samsung'un bugüne kadarki en güçlü telefonu' şeklinde lanse edilen Galaxy Note 9 şirket için hayli önemli bir telefon olma özelliğinde. Ancak fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Note 9'un Türkiye satış fiyatı 128GB depolama alanı ve 6GB RAM için 6499 TL, 512GB depolama alanı ve 8GB RAM için 7499 TL.
Galaxy Note 9, 6.4 inç büyüklüğünde ekran ile geliyor. Quad HD+ yani 2960 x 1080 çözünürlüğündeki bu ekran 18.5:9 formatında. Super AMOLED teknolojisine sahip olan bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
162 x 76.4 x 8.8 mm boyutlarındaki Note 9, işlemci tarafında oldukça iddialı. Samsung’un Amerika ve Avrupa için yine iki farklı işlemciye sahip olan modeli bulunuyor. Bunlardan ilki 4 x 2.8GHz + 4 x 1.8 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti iken diğeri ise 4 x 2.9GHz + 4 x 1.9 GHz sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 yonga seti. Ayrıca bu üç modelin de microSD kart ile hafıza arttırım imkanı sunduğunu belirtelim.