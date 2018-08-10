İşte Samsung Galaxy Note 9'un özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

162 x 76.4 x 8.8 mm boyutlarındaki Note 9, işlemci tarafında oldukça iddialı. Samsung’un Amerika ve Avrupa için yine iki farklı işlemciye sahip olan modeli bulunuyor. Bunlardan ilki 4 x 2.8GHz + 4 x 1.8 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti iken diğeri ise 4 x 2.9GHz + 4 x 1.9 GHz sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 yonga seti. Ayrıca bu üç modelin de microSD kart ile hafıza arttırım imkanı sunduğunu belirtelim.





