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İşte sosyal medyanın en büyük zararı: Karanlık özelliği açıklandı

İngiliz bilim insanları hayatımızın artık "olmazsa olmazı" olan sosyal medyanın en karanlık etkisini gözler önüne serdi.

İşte sosyal medyanın en büyük zararı: Karanlık özelliği açıklandı - Resim: 1

İngiltere'de yapılan ve Nature Communications'da yayımlanan araştırmada, 14-15 yaşındaki erkek çocuklar ve 19 yaşındaki kız ve erkek çocuklar için de benzer sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

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İşte sosyal medyanın en büyük zararı: Karanlık özelliği açıklandı - Resim: 2

Araştırmaya göre bilim insanları, sosyal medyanın genç çocuklar üzerinde beyinsel, hormonal ve sosyal değişikliklere neden olduğu açıklandı.

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İşte sosyal medyanın en büyük zararı: Karanlık özelliği açıklandı - Resim: 3

Cambridge ve Oxford Üniversiteleri ile Donders Beyin, Bilişsel ve Davranış Enstitüsü'nden araştırmacılar, daha fazla araştırma için sosyal medya şirketlerinin kendi verilerini bilim insanlarıyla daha fazla paylaşması gerektiğini belirtti.

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İşte sosyal medyanın en büyük zararı: Karanlık özelliği açıklandı - Resim: 4

İngiltere’de yapılan araştırmada yer alan Dr. Amy Orben yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki bağlantının çok karmaşık olduğunu ve şimdiye kadar yapılan çalışmaların karışık sonuçlar verdiğini ifade etti.

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