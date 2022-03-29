İşte sosyal medyanın en büyük zararı: Karanlık özelliği açıklandı
İngiliz bilim insanları hayatımızın artık "olmazsa olmazı" olan sosyal medyanın en karanlık etkisini gözler önüne serdi.
İngiltere'de yapılan ve Nature Communications'da yayımlanan araştırmada, 14-15 yaşındaki erkek çocuklar ve 19 yaşındaki kız ve erkek çocuklar için de benzer sonuçlar elde edildiği ifade edildi.
Araştırmaya göre bilim insanları, sosyal medyanın genç çocuklar üzerinde beyinsel, hormonal ve sosyal değişikliklere neden olduğu açıklandı.
Cambridge ve Oxford Üniversiteleri ile Donders Beyin, Bilişsel ve Davranış Enstitüsü'nden araştırmacılar, daha fazla araştırma için sosyal medya şirketlerinin kendi verilerini bilim insanlarıyla daha fazla paylaşması gerektiğini belirtti.
İngiltere’de yapılan araştırmada yer alan Dr. Amy Orben yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki bağlantının çok karmaşık olduğunu ve şimdiye kadar yapılan çalışmaların karışık sonuçlar verdiğini ifade etti.