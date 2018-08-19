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  3. 19 Ağustos 2018 14:45

İşte uzaydan İstanbul paylaşımı... Astronot yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronot, İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.

İşte uzaydan İstanbul paylaşımı... Astronot yayınladı

Kuzey Işıkları, bu kez uzaydan görüntülendi. NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan benzersiz Kuzey Işıkları'nı fotoğrafladı.

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İşte uzaydan İstanbul paylaşımı... Astronot yayınladı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan, Kuzey Işıkları’nın uzaydan görünümünü yakalamayı başardı. İstasyonda bulunan Astronot Aleksander Gerst bu doğa harikasının fotoğrafladı.

Kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından milyonlarca kullanıcının beğenisine sunuldu.

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İşte uzaydan İstanbul paylaşımı... Astronot yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Alexander Gerst, geçtiğimiz hafta 16 farklı bölgede yaşanan yangını uzaydan görüntülemişti.

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İşte uzaydan İstanbul paylaşımı... Astronot yayınladı

Alman astronot Alexander Gerst, Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri Twitter hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

14 binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açmıştı.

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