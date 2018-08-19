İşte uzaydan İstanbul paylaşımı... Astronot yayınladı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronot, İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.
Kuzey Işıkları, bu kez uzaydan görüntülendi. NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan benzersiz Kuzey Işıkları'nı fotoğrafladı.
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan, Kuzey Işıkları’nın uzaydan görünümünü yakalamayı başardı. İstasyonda bulunan Astronot Aleksander Gerst bu doğa harikasının fotoğrafladı.
Kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından milyonlarca kullanıcının beğenisine sunuldu.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Alexander Gerst, geçtiğimiz hafta 16 farklı bölgede yaşanan yangını uzaydan görüntülemişti.